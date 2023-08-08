الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جهود تحقيق التنمية بسيناء فى إطار النهوض بالاقتصاد المصرى

سيناء
سيناء

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، تقريرا حول جهود تحقيق التنمية في سيناء في إطار النهوض بالاقتصاد المصري.

جهود تحقيق التنمية في سيناء:

الدولة تعمل على النهوض بالاقتصاد المصري ومؤشراته.

الرئيس السيسي أولى اهتماماً متزايدا بتنمية المناطق الحدودية خاصة سيناء.

الرئيس السيسي أعلن تخصيص 10 مليارات جنيه لتنمية سيناء ومكافحة الإرهاب بها.

الرئيس السيسي طالب القوات المسلحة بالإشراف على عملية الإعمار.

الجهات المعنية نفذت جملة من المشروعات القومية.

قيمة الاستثمارات العامة بالمشروعات زادت بأكثر من 15 ضعفًا.

قيمة الاستثمارات العامة سجلت 73.3 مليار جنيه خلال عامي 2022-2023.

مواطنو سيناء تقدموا المشاركين والمساهمين في المقاربة التنموية.

كانت شركتا "أبناء سيناء" و"مصر سيناء" مساهمتين رئيسيتين بالمشروعات.

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