"على الزيرو".. أول صور من كواليس فيلم محمد رمضان الجديد

ظهر الفنان محمد رمضان في العمل السينمائي "ع الزيرو"، بشخصية شاب يدعى حمزة ويلقبه أصدقائه بدراجون، وظهر فى الصور برفقة مخرج العمل ماندو العدل، كما ظهر فى أخرى وهو فى الملاهى بجانب نيللى كريم والطفل منذر مهران.

كما ظهر رمضان فى كادر آخر وهو يقف فى منتصف الشارع، وفى آخر ظهور كان يجلس على السرير.

وتنشر “الدستور” صورًا حصرية من كواليس فيلم ع الزيرو الذى يخوص بطولته الفنان محمد رمضان ونيللى كريم، ويحمل توقيع الدكتور مدحت العدل، وإخراج محمد العدل وإنتاج جمال العدل، استديوهات فوكس (VOX).

أبطال فيلم على الزيرو

يشارك في بطولة فيلم ع الزيرو محمد رمضان، النجمة نيللى كريم، إضافة إلى مجموعة من النجوم الذى كان أبرزهم، جومانا مراد، وشريف دسوقي، وإسلام إبراهيم، والطفل منذر مهران والعمل من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل، استديوهات فوكس (VOX).

أحداث فيلم ع الزيرو

تدور أحداث فيلم "ع الزيرو" حول حمزة الملقب بدراجون، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدًا من الأغنياء.