الأمم المتحدة: الصراع فى السودان تسبب بنزوح أكثر من 4 ملايين شخص

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الصراع في السودان تسبب بنزوح أكثر من 4 ملايين شخص، وفقا لوكالة رويترز الإخبارية.

ومن جهتها قالت منظمة إنقاذ الطفولة، إن المنازل تتعفن والجثث في شوارع الخرطوم، عاصمة السودان، حيث أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى وضع المشرحة على حافة الانهيار.

وحذر الأطباء من أن الجثث المتحللة قد تؤدي إلى تفشي الأمراض بشكل كبير، خاصة مع مواسم الكوليرا في السودان.

وأضافت: عدم القدرة على دفن الموتى بكرامة هو عنصر آخر من معاناة الأسر في الخرطوم. قال الدكتور بشير كمال الدين حامد، مدير الصحة والتغذية في منظمة إنقاذ الطفولة، إننا نشهد أزمة صحية في طور التكوين، بالإضافة إلى أزمة حزن وخوف وألم.

وتواجه الخرطوم انقطاع التيار الكهربائي منذ 15 أبريل عندما اندلع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وهي جماعة مسلحة منفصلة.

أدى النقص المطول في الطاقة إلى ترك مشارح المدينة بدون تبريد.

كما أن الطاقم الطبي لم يعد يعمل في المشرحة، تاركًا الجثث مكشوفة وغير معالجة، وفقًا لنقابة الأطباء السودانيين.

السودانيون الذين فروا من الصراع في مورني بإقليم دارفور السوداني، يركبون عربة عند عبور الحدود بين السودان وتشاد في أدري.

وأفادت وكالة رويترز من قبل أنه في مشرحة محلية تضم 450 جثة بدأت الدم تتسرب إلى الأرض، بعد أن عجزت عن استمرار عمل نظام التبريد فيها.

يتمثل الخطر الرئيسي من تحلل الأجسام في إذا كانت السوائل تلوث إمدادات المياه، مما يؤدي إلى خطر الإصابة بأمراض الإسهال. وهذا مثير للقلق بشكل خاص، حيث من المتوقع أن يشهد السودان هطول أمطار غزيرة وفيضانات شديدة في الأشهر المقبلة.

كما أثر انقطاع التيار الكهربائي على المستشفيات القليلة المتبقية العاملة في العاصمة. وقال بيان نقابة الأطباء إن انقطاع التيار الكهربائي الذي استمر أكثر من أسبوعين أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 12 مريضا لغسيل الكلى.