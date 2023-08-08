الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: اهتمام الرئيس بترميم مساجد آل البيت يعكس حرصه على حفظ تراثنا الإسلامى

النائبة آية مدني
النائبة آية مدني

وجهت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للرئيس السيسي على حضوره افتتاح مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) وعن رعايته واهتمامه بترميم مساجد آل البيت بشكل خاص وتجديد وتطوير المساجد بشكل عام. 

وأكدت مدني، أن مساجد آل البيت لها مكانة خاصة في نفوس مسلمي العالم وليس المصريين فقط، وهو ما أكده مساهمة طائفة البهرة في تطوير مساجد آل البيت في مصر، مضيفة أن اهتمام الرئيس السيسي بحضور ورعاية ترميم المساجد بشكل عام ومساجد آل البيت بشكل خاص يعكس حرص مصر على الحفاظ على تراثها الإسلامي. 

وقالت إن وجود مساجد وأضرحة لآل البيت في مصر بركة لمصر وشعبها، ونرجو من الله قبول هذا العمل الصالح وأن ينفع به بلادنا ويحفظها من كل سوء ويرفعها دائما لتكون حصن الأمان والمدافع الأول عن تراثنا الإسلامي والعربي. 


وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد افتتح صباح اليوم، يرافقه السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مسجد السيدة نفيسة- رضي الله عنها- بعد أعمال التطوير والترميم.

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