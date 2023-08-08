الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسبب خلاف على بيع البنزين.. شاب يشعل النيران في ميكانيكي بالدقهلية

اسعاف
اسعاف

أصيب شاب بمحافظة الدقهلية بحروق من الدرجة الأولى إثر مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص بسبب الخلاف على بيع مواد بترولية «بنزين» بقرية ميت الكرماء مركز طلخا تطورت لمشاجرة قام على أثرها الطرف الآخر بسكب بنزين على المجني عليه وأشعل النيران به وجرى نقل المجني عليه للمستشفى العام بالمنصورة، وتمكنت مباحث طلخا من ضبط الجاني.


تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، بإصابة شخص بحروق متفرقة بالجسم بعدما سكب شخص آخر عليه «بنزين» وأضرم فيه النيران، بقرية ميت الكرماء التابعة لدائرة المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن مشادة نشبت بين المجني عليه ويدعى محمود عبدالله القصبي، 32 سنة، ميكانيكي، والمتهم ويدعي حماده خلاف، 28 سنة، وتطورت المشادة بسبب الخلاف علي بيع بنزين إلى مشاجرة قام على أثرها الجاني بسكب البنزين على المجني عليه وأضرم فيه النيران، ما تسبب في إصابته بحروق وإصابات بالغة، وجرى نقل المصاب في حالة خطيرة للمستشفى العام بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم.


وقالت والدة الشاب محمود عبدالله القصبي، إن نجلها يعمل سائق توك توك وافتتح ورشة لصيانة وتشحيم التكاتك بالقرية منذ 4 أيام فقط، ولديه طفلان ويتكفل بمصاريفها ومتطلبات الأسرة، والمتهم يعمل بائع بنزين، ويوم الواقعة اعترض طريق نجلها أثناء استقلاله التوكتوك الخاص به، وهدده بعدم بيع البنزين في القرية، وكان رد المجني عليه أنه يعمل فقط في تشحيم المركبات وإصلاحها داخل ورشته
 

وأضافت والدة المجني عليه، أن المتهم تعدى على نجلها بالضرب، وكان يحمل في يده قداحة وزجاجة بنزين سكبها عليه داخل التوك توك، ثم أضرم فيه النيران، وحاول نجلها الاستغاثة بالأهالي، وكانت النيران مشتعلة به ودخل محل أحذية وألقى صاحبه مياه باردة عليه، وحاول إطفاء النيران حتى فقد وعيه ونقلته سيارة الإسعاف للمستشفى.

 

وأكدت الأم أن نجلها افتتح ورشته الجديدة منذ 4 أيام فقط، واعتقد المتهم أنه يضاربه في سعر بيع البنزين لسائقي التكاتك.

 

وتمكنت ضباط مباحث طلخا من ضبط المتهم عقب ارتكاب الواقعة وهروبه، واعترف بارتكاب الواقعو، وحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شاب محافظة الدقهلية حروق مشادة كلامية مواد بترولية

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تعلن حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري

استقبلها المصريون بالعريش.. حكاية السيدة الملقبة بـ"نفيسة العلوم"

شاهد.. أول صور لمنفذ مذبحة «كفر غطاطى»

وزير الخارجية ينقل رسالة الرئيس السيسى لنظيره التونسى قيس سعيد

"عايز فلوس عشان المخدرات".. أقوال ضحية الاعتداء الوحشي من شقيقها بالمعصرة

التحفظ على سائق تسبب فى تعطل حركة المرور وعرضه على الطب الشرعى بالتجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال