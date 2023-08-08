بسبب خلاف على بيع البنزين.. شاب يشعل النيران في ميكانيكي بالدقهلية

أصيب شاب بمحافظة الدقهلية بحروق من الدرجة الأولى إثر مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص بسبب الخلاف على بيع مواد بترولية «بنزين» بقرية ميت الكرماء مركز طلخا تطورت لمشاجرة قام على أثرها الطرف الآخر بسكب بنزين على المجني عليه وأشعل النيران به وجرى نقل المجني عليه للمستشفى العام بالمنصورة، وتمكنت مباحث طلخا من ضبط الجاني.



تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، بإصابة شخص بحروق متفرقة بالجسم بعدما سكب شخص آخر عليه «بنزين» وأضرم فيه النيران، بقرية ميت الكرماء التابعة لدائرة المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن مشادة نشبت بين المجني عليه ويدعى محمود عبدالله القصبي، 32 سنة، ميكانيكي، والمتهم ويدعي حماده خلاف، 28 سنة، وتطورت المشادة بسبب الخلاف علي بيع بنزين إلى مشاجرة قام على أثرها الجاني بسكب البنزين على المجني عليه وأضرم فيه النيران، ما تسبب في إصابته بحروق وإصابات بالغة، وجرى نقل المصاب في حالة خطيرة للمستشفى العام بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم.



وقالت والدة الشاب محمود عبدالله القصبي، إن نجلها يعمل سائق توك توك وافتتح ورشة لصيانة وتشحيم التكاتك بالقرية منذ 4 أيام فقط، ولديه طفلان ويتكفل بمصاريفها ومتطلبات الأسرة، والمتهم يعمل بائع بنزين، ويوم الواقعة اعترض طريق نجلها أثناء استقلاله التوكتوك الخاص به، وهدده بعدم بيع البنزين في القرية، وكان رد المجني عليه أنه يعمل فقط في تشحيم المركبات وإصلاحها داخل ورشته



وأضافت والدة المجني عليه، أن المتهم تعدى على نجلها بالضرب، وكان يحمل في يده قداحة وزجاجة بنزين سكبها عليه داخل التوك توك، ثم أضرم فيه النيران، وحاول نجلها الاستغاثة بالأهالي، وكانت النيران مشتعلة به ودخل محل أحذية وألقى صاحبه مياه باردة عليه، وحاول إطفاء النيران حتى فقد وعيه ونقلته سيارة الإسعاف للمستشفى.

وأكدت الأم أن نجلها افتتح ورشته الجديدة منذ 4 أيام فقط، واعتقد المتهم أنه يضاربه في سعر بيع البنزين لسائقي التكاتك.

وتمكنت ضباط مباحث طلخا من ضبط المتهم عقب ارتكاب الواقعة وهروبه، واعترف بارتكاب الواقعو، وحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.