بتكلفة مليار جنيه.. تشغيل محطة محولات المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة نهاية 2023

قال المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إنه جار الانتهاء من مشروع إنشاء وربط محطة محولات المنطقة الصناعية، والتي تصل قدرتها الكهربية الإجمالية لنحو 625 ميجا فولت أمبير، موضحًا أن تكلفة تنفيذ المحطة تقدر بنحو مليار جنيه، والمتوقع دخولها الخدمة قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح عبدالمقصود أنه تم الانتهاء من الدفع النفقي للجزء الأول من نفق سيارات منطقة ربوة أكتوبر، وجار الإعداد للدفع النفقي للجزء الثاني خلال الأيام المقبلة بعد التنسيق مع هيئة السكك الحديدية.

وأضاف رئيس الجهاز أن مشروع النفق يربط أحياء منطقة الربوة الخمسة، وسيسهم بشكل محوري في تنمية المنطقة وسهولة الحركة والانتقالات بشكل كبير، تلبيةً لمطالب ساكني المنطقة وسعياً من جهاز المدينة في تنفيذ خططه المستقبلية في تنفيذ كافة مشروعات البنية الأساسية.

من جانبه، قال المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز للتنمية والمرافق، إنه تم تطبيق نظام الدفع النفقي لكامل جسمي النفق لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد عمل دعامات مؤقتة بواسطة كباري حديدية لحمل السكك الحديدية وتم الدفع النفقي بواسطة رافعات هيدروليكية لدفع النفق الخرساني أسفل السكك الحديدية دون قطع السكك الحديدية، وعدم تفوقها عن العمل نهائيًا..

ويضم المشروع عدد 2 نفق خرساني وزن كل هيكل خرساني 2500 طن.

وأشار مراد إلي أنه من المقرر انتهاء التنفيذ والتشغيل قبل نهاية العام الحالي بتكلفة إجمالية 60 مليون جنيه.

وأضاف المهندس محمود مراد بأنه تم الاهتمام بتوفير جميع الخدمات الرئيسية بمشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمنطقة غرب المطار، حيث تم تشغيل خط مواصلات يربط منطقة غرب المطار بميدان الحصري، كما تم توفير منافذ لبيع السلع الأساسية، والتنسيق مع مديرية التموين والتي قامت بتوفير منفذ لبيع الخبز المدعم.