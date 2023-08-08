مجلس النواب الليبى يحيل قانون انتخاب رئيس الدولة إلى لجنة 6+6

أحال مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب بملاحظات الأعضاء إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6 للنظر فيها .

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح: "نحن ملزمون بإصدار القوانين التي أعدتها لجنة "6+6" وفق التعديل الدستوري الـ13".

وأكد صالح أن وضع الملاحظات حاليًا على هذه القوانين، قد ينظر لها على أنها تنفي آلية اختيار الحكومة الموجودة في مخرجات اللجنة، مردفاً: "يجب ألا توضع ملاحظاتنا كأنها تنفي آلية اختيار الحكومة".

وتابع: يجب أن تراعي ملاحظاتنا هذا الأمر، وأن نبعث بها بصورة عملية، لأن التعديلات الكلية على القوانين غير متاحة حاليًا"، مردفاً: "يجب أن نتوقع أن تكون التعديلات ممكنة، حتى يتمكن مجلس الدولة من الاستجابة معها، ونتوقع منه الاستجابة مع التعديلات التي سنطلبها".