محلل اقتصادى: تراجع المخزونات الأمريكية النفطية يعنى احتمالية ارتفاع الأسعار

قال أحمد نجم، المحلل الاقتصادي، إنه خلال الأسابيع الأخيرة الماضية تغيرت معدلات الركود العالمية الخاصة بالنفط، حيث انخفاض الإنتاج يصاحبه سريعًا ارتفاع في الأسعار.

الإنتاج العالمي للنفط

وأكد نجم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال" مع الإعلامية إنجي طاهر، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أوبك بلس نجحت في إعطاء إشارة للأسواق العالمية من أجل السيطرة على المعروض، وهذه المؤسسة جادة في خفض الإنتاج، ولا يوجد مؤسسة أخرى تستطيع تعويض مكانة أوبك بلس.

التنمية الصينية

وتابع: "لا نشهد أي نوع من التسعير الجديد للمعروض، ونشهد تراجعًا في معدلات الركود، وبخاصة تراجع معدل النمو في الولايات المتحدة الأمريكية".

واستطرد: "الصين تحاول جاهدة أن تعزز من نموها الاقتصادي في ظل الأزمات الحالية، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة التراجع نتيجة الوضع الاقتصادي والسياسي المتدهور لديها".

وأشار إلى أن تراجع المخزونات الأمريكية النفطية يعني تقليل معدل الضخ للأسواق العالمية الفترة المقبلة، وبالتالي الصين سوف تتجه إلى مصادر عدة للحصول على النفط بأسعار منخفضة.