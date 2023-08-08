الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب الشباب: جاهزون لمواجهة الهلال في البطولة العربية

مارسيل كايزر
مارسيل كايزر

تحدث مارسيل كايزر المدير الفني للشباب السعودي، عن مباراة فريقه المرتقبة أمام مواطنه الهلال، بالبطولة العربية للأندية “2023”.

موعد مباراة الشباب السعودي ومواطنه الهلال بالبطولة العربية

ومن المقرر أن تختتم غدا الأربعاء، في تمام التاسعة مساء، منافسات نصف نهائي البطولة العربية للأندية، بمواجهة قوية تجمع بين الشباب السعودي ومواطنه الهلال، على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية "الحوية".

مدرب الشباب: لا نعاني من غيابات وبديل سانتوس سيتحدد اليوم

وقال كايزر على هامش المؤتمر الصحفي الخاصة بالمباراة :"نحن جاهزون والجميع في حالة تحدي، الفريق لا يعاني من أي غيابات، باستثناء إياجو سانتوس، وبديله سيتحدد عقب نهاية المران".

وأضاف: "لدينا منظومة دفاعية قوية، ستكون سلاحنا في مواجهة الغد، من أجل خطف بطاقة التأهل للنهائي، لأنها تعتمد على كافة اللاعبين وليس الخط الخلفي فقط".

وواصل مدرب الشباب :"المباريات الأخيرة لم نلعب برأس حربة صريح، أعرف أننا سنواجه خصم كبير بحجم الهلال فريق رائع ويمتلك أجانب مميزين".

وشدد: "الفريق الذي سيستحوذ على الكرة بدرجة أكبر سيكون هو الأقرب للفوز، وستكون مباراة حماسية في نصف النهائي، كل الفرق قدمت مستويات قوية للوصول لتلك المرحلة".

وأتم قائلا: "ستكون مغامرة رائعة، اليوم لدينا حصة تدريبية وسنكون جاهزين لخوض المباراة".

القنوات الناقلة لمباراة الشباب السعودي ومواطنه الهلال بالبطولة العربية

وتنقل مباراة الشباب السعودي ومواطنه الهلال بالبطولة العربية "كأس الملك سلمان للأندية 2023"، عبر شبكة قنوات SSC HD السعودية المالك والناقل الحصري والرسمي لكافة مباريات البطولة.

وكان الشباب تمكن من خطف بطاقة التأهل للمربع الذهبي بكأس الملك سلمان للأندية، على حساب فريق الوحدة الإماراتي عن طريق ضربات الجزاء 5/4، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، أما الهلال فأطاح بمواطنه اتحاد جدة بنتيجة 3/1.

موعد المباراة النهائية بالبطولة العربية للأندية "2023"

ومن المقرر أن تختتم منافسات البطولة العربية للأندية "2023"، في تمام التاسعة مساء السبت القادم الموافق 12 أغسطس الجاري.

مارسيل كايزر الشباب السعودي البطولة العربية للأندية الهلال السعودي نصف نهائي كأس الملك سلمان

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