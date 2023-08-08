غدًا.. طرح فيلم The Secret Kingdom في دور العرض

تستضيف دور العرض المصرية فيلم المغامرة والخيال العلمي (The Secret Kingdom) ابتداءً من 9 أغسطس وتتولى توزيعه في دور العرض المصرية Fourstar Films.

Trailer:



فيلم The Secret Kingdom يناسب جميع أفراد الأسرة، بصورة خيالية فريدة ومؤثرات جذابة، تدور أحداثه حول بيتر وفيريتي، شقيقان يواجهان بعض الأوقات الصعبة بعد الانتقال إلى منزل جديد مع والدهما، في أحد الأيام يكتشفان عالمًا سحريًا تحت أرضية منزلهما، حيث أن بيتر مقدر له أن يكون ملكاً على هذا العالم، لكن هناك قوة مظلمة تسمى "الكفن" تريد تدمير كل شيء، ويجب على بيتر أن يجد القوة لهزيمته.

ينطلق الشقيقان في السعي لإنقاذ المملكة عن طريق العثور على خمسة كنوز سحرية وتوحيدها بقيادة مخلوقات البانجولين. وفي مواجهة تحديات ملحمية تختبر شجاعتهم، يتنقل بيتر وفيريتي عبر تلك المملكة السرية، ويقاتلان للحفاظ على سحرها والتغلب على التهديد الذي يلوح في الأفق، فهل ينجحان في تحقيق هدفهما؟

هذه المغامرة الخيالية المثيرة The Secret Kingdom من تأليف وإخراج مخرج الأفلام الأسترالي مات دروموند، الذي كان يعمل سابقاً مشرفاً على المؤثرات البصرية للأفلام منها My Pet Dinosaur و Dinosaur Island، والذي تشارك في إنتاج هذا الفيلم مع أخته ميجان دورموند، الفيلم يضم فريق الممثلين أليلا براون، وسام إيفرينجهام، وأليس باركنسون، وغابرييل تشان، وداريوس ويليامز.

وتشمل قائمة الأفلام الأجنبية المنتظر عرضها في مصر خلال أغسطس مجموعة من الأفلام التي يقوم ببطولتها عدد من النجوم المفضلين للجمهور المصري والعربي، ومنها:

- فيلم "Gran Turismo"، يعرض الفيلم العالمي الضخم "Gran Turismo" بداية من غدٍ الأربعاء بدور العرض المصرية، والفيلم يتناول قصة لاعب محترف في لعبة "Gran Turismo"، الذي استطاع الفوز بالعديد من المسابقات الخاصة بها حتى صار سائق سيارات سباق محترف في الواقع، وهو من بطولة ديفيد هاربر وأورلاندو بلوم ودجيمون هونسو.

- فيلم "Run Rabbit Run"، يعرض الفيلم الجديد "Run Rabbit Run" في مصر بداية من غدٍ، والفيلم ينتمي إلى فئة أفلام الرسوم المتحركة، وهو من بطولة سارة سنوك وجريتا سكاتشي، وتدور قصته حول سارة التي تعمل طبيبة خصوبة وتؤمن إيمانًا قويًا بالحياة والموت، ولكن حينما تلاحظ سلوكًا غريبًا على ابنتها الصغيرة، تجد نفسها في تحدي أمام القيم التي طالما أمنت بها.

فيلم Retribution

فيلم Retribution من الافلام المقرر عرضها في مصر 23 أغسطس الجاري وتدور أحداثه في إطار من الدراما والحركة، حين يكتشف مسؤول تنفيذي في أحد البنوك في طريقه لإيصال أطفاله للمدرسة بوجود قنبلة داخل السيارة، ويصبح عليه قيادتها دون توقف أو استغاثة لتجنب خطر تفجير القنبلة، والفيلم من بطولة كلا من ليام نيسون وإيمبث ديفيدتز وماثيو مودين وجاك شامبيون.

فيلم Force of Nature: The Dry 2

من الأفلام المنتظر عرضها في مصر 23 أغسطس الجاري، والفيلم يشارك في بطولته كلا من إيريك بانا وآنا تورف وتدور أحداثه حين تذهب 5 سيدات في رحلة برية وسرعان ما تعود المجموعة مع اختفاء أحدهن، فيتولى المحققين الفيدراليين آرون فالك وكارمين كوبر مهمة البحث عن المرأة الفقودة وسط الجبال والبرية