وزير الصحة يلتقى رئيس مجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة لبحث سبل الاستفادة من قدرات المجمع لدعم خطة الوزارة للميكنة والتحول الرقمى

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اللواء أحمد عبدالسلام، رئيس مجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة، اليوم الثلاثاء، لبحث سبل التعاون والاستفادة بالإمكانات الهائلة للمجمع، ما يدعم خطة الوزارة للميكنة والتحول الرقمي، وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية التي يقدمها المجمع.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول النقاش حول إصدار وتأمين كل المخرجات والوثائق الثبوتية الخاصة بالوزارة من خلال المجمع، ما يضمن تحقيق المأمونية والسرية للبيانات، فضلاً عن تحقيق أعلى درجة من الشفافية بين المواطن والحكومة، من خلال تلك الوثائق المؤمنة، مشيراً إلى توجيه الوزير القيادات المعنية بالوزارة خلال الاجتماع بالبدء في وضع آليات وأسس عمل للتعاون مع المجمع، وإصدار التراخيص الخاصة بمزاولة المهنة للفرق الطبية من العاملين بالقطاع الصحي، فضلاً عن استخراج قرارات التكليف للأطباء، واستخراج الشهادات الخاصة بتطعيمات الأطفال.

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول المناقشة حول تطوير منظومة الوزارة للمراقبة على مقدمي الأغذية، من خلال وضع آلية عمل متكاملة لإصدار تراخيص العاملين بمجال الأغذية، وذلك بعد تطبيق الكشف الفعلي عليهم من قبل وزارة الصحة متمثلة في المجالس الطبية المتخصصة والتأكد من خلوهم من الأمراض، كما شدد على تطوير آلية المراقبة على العاملين، ما يضمن تحقيق الأمن الصحي للمواطنين.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير وجه المعنيين من الوزارة خلال الاجتماع بسرعة البدء في التعاون مع المجمع لاستخراج البطاقات التعريفية المميكنة والمؤمنة لجميع العاملين في المنشآت الصحية من الفرق الطبية، ووضع التصميم الخاص بها، مؤكداً أن المجمع يعد صرحاً متكاملًا يتمكن من إحكام السيطرة الأمنية على إصدار الأوراق ومنع تزويرها، فضلاً عن تقديم حلول تكنولوجية متكاملة لكل قطاعات الدولة، ما يضمن تحقيق رؤية مصر 2023.

ولفت "عبدالغفار" إلى أنه عقب الاجتماع تفقد الوزير كل أقسام المجمع الذي يقع على مساحة 570 ألف متر مربع، حيث تفقد المصنع الخاص بإنتاج الورق المؤمن والمميكن وبطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت، واستمع الوزير لشرح مفصل حول مراحل العمل والتحضير الخاصة بالورق، وصولاً إلى خروج الشهادات والمستندات في صورتها الأخيرة، كما تفقد الوزير المركز التكنولوجى لصناعة الهولوجرام "ثنائى وثلاثى ورباعى الأبعاد"، موضحاً أن الوزير استمع إلى لشرح مفصل حول آليات ومراحل تأمين الوثائق، التي تتضمن إنتاج الورق والتصميم والعلامات المائية والطباعة ووضع الأحبار المؤمنة.

من جانبه أكد اللواء أحمد عبدالسلام، أن المجمع يعد هو الأول في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط الذي يصمم ويمنح العلامة المائية للورق والبنكنوت، وثاني أكبر مجمع على مستوى العالم في تصنيع الورق، حيث يتم إنتاج 12 ألف طن ورق سنوياً، مؤكداً الاستعداد الكامل مع الوزارة لتحقيق كل سبل التعاون، ودعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة.