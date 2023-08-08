الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النجار: تعيين علا الشافعي رئيسا لتحرير اليوم السابع انتصار للمرأة وتقدير لدورها

دعاء النجار
دعاء النجار

هنأت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة المرأة، الزميلة والكاتبة الصحفية علا الشافعى، بمناسبة تعيينها رئيسًا لتحرير اليوم السابع، لتصبح أول سيدة تشغل هذا المنصب منذ تأسيس الجريدة.  

وأشادت "النجار" بهذا القرار الذى تراه انتصارًا جديدًا للمرأة وتقديرًا لدورها وقدراتها ومكانتها، وإعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص وعدم حرمانها من حقها فى الترقى والوصول لأعلى المناصب خاصة أنها اثبتت جدارتها فى جميع المهام الموكلة إليها.

وأشارت مقرر لجنة المرأة إلى أن مثل هذه القرارات لم تأت من فراغ بل بجهود الدولة المصرية فى إرساء مبادئ العدالة في الحقوق والواجبات بين الجنسين، وتمكين المرأة فى كافة المجالات فى ظل قيادة سياسية حكيمة تقدر قيمتها ومكانتها.

وأوضحت "النجار" أنه منذ تأسيس لجنة المرأة بنقابة الصحفيين قبل عامين من الآن تعهدت بالعمل على تطوير استراتيجية تمكين الزميلات الصحفيات وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص فى تقلد المناصب والقضاء على كافة أشكال التمييز على أساس النوع وتعزيز دورهن فى العمل النقابي وتحفيزهن للوصول لمواقع صنع القرار أو الترشح للمناصب.

وشددت مقرر لجنة المرأة أن تاريخ مهنتنا العريقة يذكر فى أهم صفحاته نضال المرأة الصحفية وكيف  أثبتت كفاءتها وجدارتها وأنها دائما شريك أساسى وفاعل ونجحت فى الوصول إلى أهم المناصب سواء فى الجرائد والمجلات أو عندما قررت أن تكون ضمن المائة المؤسسين لنقابة الصحفيين وشاركت في أول جمعية عمومية لها  عام 1941.

اختتمت النجار متمنية للزميلة علا الشافعى وجميع الزميلات الصحفيات فى مناصبهن المختلفة التوفيق والنجاح وأن نرى خلال الفترة القادمة المزيد من الصحفيات يتقلدن المناصب التى ظلت لسنوات طويلة قاصرة على الرجال.

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