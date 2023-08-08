"ذا أثلتيك": والكر قرر البقاء مع مانشستر سيتى وتمديد عقده

حسم الإنجليزي كيل والكر لاعب فريق مانشستر سيتي مستقبله مع الفريق، عقب العرض الذي تلقاه من نادي بايرن ميونخ الألماني.

وسبق أن كشف فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس المختص بالانتقالات، أن إدارة السيتي عرضت على والكر عقدًا جديدًا بعد تطوير العرض الذي قدمته له في وقت سابق، مشيرًا إلى أن اللاعب سيحسم موقفه إما بالبقاء أو الموافقة على عرض بايرن ميونخ.

ووفقًا لما ذكرته شبكة ذا أثلتيك، فإن كيل والكر قرر البقاء ضمن صفوف مانشستر سيتي وتمديد عقده مع النادي.

ويلعب كايل والكر ضمن صفوف مانشستر سيتي منذ انتقاله من فريق توتنهام هوتسبير خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وارتبط اسمه بالانضمام لصفوف نادي بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتهي عقد كيل والكر مع مانشستر سيتي بحلول 30 يونيو 2024، أي بنهاية الموسم المقبل.