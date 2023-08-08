وزيرة الإسكان الكاميرونى ورئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني يزوران المتحف القومى للحضارة

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية، اليوم الثلاثاء، كلًا من السيدة سيليستين كيتشا وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية بدولة الكاميرون، والوفد المرافق لها من مسئولي وزارة الإسكان والتنمية الحضرية بالكاميرون، والدكتور سامح الناصر رئيس ديوان الخدمة المدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارتهما الرسمية الحالية لمصر.

وكان في استقبالهما فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، حيث رحبت بهما وقدمت لهما نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخ إنشائه، والكنوز المعروضة به التي تحكي تاريخ الحضارة المصرية عبر العصور التاريخية المختلفة، كما قامت بإهدائهما كتالوج المومياوات الملكية، الذي يعتبر أيقونة معروضات المتحف.

ثم اصطحبت الدكتورة ماريان عادل والأستاذة أسماء الهوارى أمناء بالمتحف، الضيوف في جولة داخل قاعات العرض المختلفة، وتعريفهم بها وتقديم شرحاً وافياً عن الكنوز المعروضة، والتي تروي تاريخ مصر عبر العصور التاريخية المختلفة.

وفي ختام الزيارة أعرب الضيفان عن سعادتهما بزيارة المتحف وإعجابهما بهذا الصرح العظيم، الذي يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة بأسلوب متميز، وخاصة قاعة المومياوات.

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