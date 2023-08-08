الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: سيناء تمثل العمق الاستراتيجى للدولة المصرية

سيناء
سيناء

قال الكاتب الصحفي، جميل عفيفي، إن سيناء أرض الفيروز تمثل العمق الاستراتيجي للدولة المصرية، مشيرا إلى أن سيناء تعرضت لكافة الحروب التي خاضتها الدولة المصرية على مدار تاريخها، وآخرها ضد الجماعات الإرهابية التي استطاعت التسلل داخلها بعد أحداث 2011م.

وأضاف "عفيفي"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية كان لهما دور كبير في القضاء على التنظيمات الإرهابية منذ عام 2011م وحتى اليوم، مشيرا إلى أنهما استطاعتا تطهير سيناء بالكامل من هذه التنظيمات الإرهابية بعد استهداف البنية التحتية لها بالكامل، من خلال عدد من العمليات.

وتابع الكاتب الصحفي، أن جماعة الإخوان الإرهابية حينما تولت زمام السلطة في مصر، قامت بإدخال 30 ألف عنصر إرهابي إلى سيناء، بشهادة قادتهم مثل عصام العريان ومحمد البلتاجي، لافتا الانتباه إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسي أصدر عفوا رئاسيا بحق أخطر العناصر الإرهابية وتم نقلهم إلى سيناء، باعتقادهم بأنه سيكونون ظهيرا عسكريا لهم.

 

الجماعات الإرهابية التنظيمات الإرهابية الدولة المصرية تطهير سيناء

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