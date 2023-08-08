«عبداللاه» يبحث مع قيادات شرطة التعمير حملات ضبط شوارع حدائق العاصمة

عقد المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، اليوم الثلاثاء، لقاءًا مع قيادات شرطة التعمير لجهاز المدينة، لمتابعة تنظيم الحملات الامنية بالمدينة على مدار اليوم، لمواجهة جميع أنواع المخالفات.

حضر الاجتماع كل من العميد هشام حجازى، رئيس قسم شرطة التعمير لجهاز مدينة حدائق العاصمة والمقدم محمد العراقى نائب رئيس قسم شرطة التعمير جهاز حدائق العاصمة ومحمود عبد الرازق مدير أمن جهاز مدينة حدائق العاصمة.

وشدد “عبد اللاه” على ضرورة مواصلة الحملات لمواجهة الخارجين عن القانون، مؤكدًا على الاستمرار في توجيه الحملات لمنع دخول “التوكتوك” إلى شوارع المدينة ومواجهة ظاهرة السير عكس الاتجاة.

وطلب رئيس الجهاز مدينة حدائق العاصمة من ادارة التنمية والمخالفات بالجهاز بضرورة التنسيق مع قسم شرطة بدر لعمل نقط ارتكاز امنى عند مداخل ومخارج المدينة لضبط الحركة المرورية وتنظيمها حيث يتم المرور على الاعمال الجارى تنفيذها بالمدينة

ووجه “عبد اللاه” نواب رئيس الجهاز بعمل تقرير بتفاصيل الاجماع ومخاطبة الجهات المعنية مثل وزارة الصحة لزيادة ساعات العمل بالمركز الطبى وخطاب الى وزارة التموين لاستعجال اجراءات تشغيل المخبز وخطابات المخصص لهم محلات ووحدات ادارية بالمدينة لسرعة عمل اجراءات تشغيل تلك المحلات التى تم تخصيصها بالمزادات السابقة وذلك لتوفير الخدمات بالمدينة وخطاب الى وزارة النقل لاستعجال تشغيل خطوط المواصلات الداخلية والخارجية بالمدينة وخطاب الى سنترال بدر لاستعجال توصيل خدمة التليفون المنزلى والانترنت.

وشدد رئيس الجهاز، على المسئولين عن تسليم الوحدات السكنية للمواطنين بتسهيل اجراءات الاستلام والتشديد على الشركات بضرورة تلافى اية ملاحظات يطلبها الساكن فى حدود المسموح به حتى يتمكن احاجزى الوحدات السكنية من استلام الوحدة والاقامة بها

ونبه المهندس علاء عبد اللاه على المسئولين بالجهاز بالمرور الدائم والمستمر على الملاحظات التى ترد على الصفحة الرسميه جهاز مدينة حدائق العاصمة وبوابه الشكاوى الحكومية وتذليل اية عقبات للمواطنين لتسليمهم الوحدات السكنية .

واستكمل المرور على اعمال الطرق والمرافق بالمدينة واعمال الزراعة ونبه على التنبية على الشركات العاملة بكافة القطاعات بضرورة تكثيف الاعمال بالمواقع وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية للعاملين بالموقع والالتزام بتعليمات جهاز الاشراف.