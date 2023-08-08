تقارير: أمين عمر يقترب من إدارة مباراة الهلال والشباب بالبطولة العربية

أفادت تقارير سعودية، اليوم الثلاثاء، بأن لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم استقرت على حكام مواجهتي نصف نهائي البطولة العربية للأندية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية السعودية"، فإن الحكم الدولي المصري أمين عمر اقترب بقوة من إدارة مباراة الهلال والشباب السعوديين بكأس الملك سلمان للأندية.

موعد مباراة الهلال والشباب السعوديين بكأس الملك سلمان للأندية

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره الشباب، في تمام التاسعة مساء غد الأربعاء، على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية "الحوية"، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة العربية للأندية "2023".

وصعد الهلال للمربع الذهبي بالبطولة العربية، عقب نجاحه في اقصاء مواطنه اتحاد جدة بنتيجة 3/1، في ربع النهائي، أما الشباب فأطاح بالوحدة الإماراتي عن طريق ضربات الجزاء 5/4، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الإماراتي عادل النقبي حكما للشرطة العراقي والنصر السعودي

كما استقرت لجنة الحكام أيضا، على إسناد مواجهة الشرطة العراقي مع النصر السعودي، المباراة الثانية في مباريات المربع الذهبي "نصف النهائي"، للحكم الإماراتي عادل النقبي.

وتقام المباراة في تمام السادسة مساء غد، على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية "المحالة".

وتمكن الشرطة العراقي من خطف بطاقة التأهل لنصف النهائي، بعد إقصائه السد القطري 4/2، أما النصر فاكتفى بنتيجة 3/1 في شباك الرجاء المغربي.

وتنقل مواجهتا نصف نهائي البطولة العربية للأندية، عبر شبكة قنوات SSC HD السعودية، الناقل الرسمي والحصري لكافة مباريات البطولة.

موعد المباراة النهائية لكأس الملك سلمان "البطولة العربية للأندية 2023"

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية من كأس الملك سلمان للأندية" 2023"، السبت المقبل، في تمام التاسعة مساء، بمواجهة الفائز من مباراة الهلال والشباب السعوديين مع الفائز من المواجهة الأخرى التي تجمع بين الشرطة العراقي والنصر السعودي.