ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وطن دقيق مدعم في حملة تموينية بالإسماعيلية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ حملة تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.

‏‎وأسفرت الحملة عن ضبط طن دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعه بالسوق السوداء، كما تم ضبط ١٠٠ قطعة مصنفات دجاج ومعجنات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، هذا إلى جانب ضبط عدد ٢٥ جالون بويات منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

بالإضافة لتحرير ٦٧ محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية، وفيما يخص الرقابة على المحال التجارية كانت عبارة عن ١٣ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدد ٩ محاضر لعدم حمل شهادة صحية، وعدد ٢ محضر سلع منتهية الصلاحية غش تجاري، ومحضر إدارة بدون ترخيص.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد ١٢ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدد ١٣ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد ٣ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد ٤ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد ٧ محاضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضر عدم وجود سجل بالمخبز، وعدد ٢ محضر توقف عن الإنتاج، ومحضر لتجميع الدقيق.