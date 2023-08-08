رامى جمال يطرح "حكايتنا منهية" الخميس

يستعد المطرب رامي جمال لطرح أحدث أغانيه “حكايتنا منهية” عبر يوتيوب وجميع المنصات الإلكترونية.

وروج رامي جمال لأغنيته الجديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ونشر البوستر الدعائي للأغنية معلقا عليه: “كانوا يومين .. أيام .. ده لو خير كان دام قريباً”.

ونشر رامي عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، صورة له، وعلق عليها ببعض الكلمات من أغنيته الجديدة، حيث كتب: "أنا وانت خلاص حكايتنا منهية أديني مشيت وقفلت على الماضي، رجوعك فكرة بالنسبالي ملغية ومن غيرك هعيش عادي"، وتابع موجها حديثه للجمهور: "جاهزين".

وطرح الفنان رامي جمال مؤخرا، أغنية بعنوان «يالا بينا»، عبر المنصات السمعية المختلفة، وقناته الرسمية على «يوتيوب»، والتي طرحها تزامنا مع احتفاله بعيد ميلاده.