تفاصيل أدوات السياسة النقدية للحفاظ على استقرار السوق

كشف البنك المركزي، في تقرير له، عن تفاصيل أدوات السياسة النقدية التي تسعى للحفاظ على سعر العائد على المعاملات بين البنوك لليلة واحدة Overnight Inter-bank Interest Rate داخل حدود الكوريدور، وذلك وصولًا إلى الهدف النهائي للسياسة النقدية وهو تحقيق استقرار مستويات الأسعار، ويقوم البنك المركزي المصري بتطبيق أدوات متعددة لإدارة السيولة لدى الجهاز المصرفي لتحقيق الهدف التشغيلي. وتختلف تلك الأدوات وفقا لطبيعتها ولاحتياجات الجهاز المصرفي وأيضا من حيث مدى تكرار استخدامها بشكل يومي أو أسبوعي وملاءمتها لطبيعة موقف السيولة.

ومن أبرز أدوات السياسة النقدية المستخدمة في الوقت الراهن:

الاحتياطي الإلزامي:

في ظل تطبيق نظام الاحتياطي الإلزامي يفرض البنك المركزي نسبة محددة من إجمالي ودائع العملاء بالجهاز المصرفي يتم إيداعها لدى البنك المركزي دون حصول البنوك على عائد مقابل الإيداع خلال 14 يومًا وهي فترة الاحتياطي الحالية، ويتم حساب نسبة الاحتياطي باستخدام الرصيد القائم لودائع العملاء لدى الجهاز المصرفي للشهر السابق لفترة الاحتياطي. (يمكن الاطلاع على مقدمة دليل التعليمات الرقابية).

يقوم البنك المركزي بتحديد مدى التزام الجهاز المصرفي بنسبة الاحتياطي عن طريق حساب متوسط الإيداع خلال فترة الاحتياطي، مما يتيح للبنوك إمكانية توزيع الإيداع اليومي بما يلائم احتياجاتها وكذا تغيرات السيولة خلال فترة الاحتياطي، حيث إن البنوك ملتزمة بمتوسط نسبة الاحتياطي خلال الفترة وليس استيفاءها يوميا. وتساعد طريقة حساب نسبة الاحتياطي (وهو المتوسط خلال فترة الاحتياطي) في استقرار سعر العائد على المعاملات بين البنوك (Interbank rates).

التسهيلات القائمة:

يوفر البنك المركزي المصري للجهاز المصرفي أداة التسهيلات القائمة وهما تسهيل الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وذلك لتنفيذ قرارات لجنة السياسة النقدية، حيث إن سعر العائد على الودائع لمدة ليلة واحدة هو الحد الأدنى لنظام الكوريدور، بينما الحد الأقصى هو سعر العائد على القروض الممنوحة للجهاز المصرفي لمدة ليلة واحدة. تعتبر التسهيلات القائمة أداة تيسيرية تحت تصرف الجهاز المصرفي يستخدمها حسب الحاجة لإدارة أوضاع السيولة.

عمليات ربط الودائع:

يقوم البنك المركزي المصري بعمليات ربط ودائع لامتصاص فائض السيولة الهيكلي لدى الجهاز المصرفي وتنقسم تلك العمليات إلى:

العملية الرئيسية لربط الودائع (ذات أجل 7 أيام)

يقوم البنك المركزي المصري بإجراء العملية الرئيسية بصورة أسبوعية لامتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي. يتم اجراء العملية الرئيسية عن طريق تقديم البنوك للعطاءات بسعر عائد ثابت، المعلن من قبل لجنة السياسة النقدية، ويعلن البنك المركزي المصري عن حجم العملية في اليوم السابق لتنفيذها، (بيانات العمليات الرئيسية السابقة).

عمليات ربط ودائع طويلة الأجل بمعدل عائد متغير مرتبط بالكوريدور

يقوم البنك المركزي المصري بإجراء عمليات ربط ودائع طويلة الأجل بصورة أسبوعية وذلك بهدف امتصاص فائض السيولة الهيكلي لدى الجهاز المصرفي، حيث يعلن البنك المركزي المصري عن حجم وأجل العملية في اليوم السابق لتنفيذها، ويتم إجراء العمليات طويلة الأجل بسعر عائد متغير مرتبط بسعر العملية الرئيسية، حيث تقدم البنوك عدة عروض من المبلغ الذي تريد التقدم به في العملية، وكذا سعر العائد المطلوب بهامش أعلى من سعر العملية الرئيسية، ويقوم البنك المركزي المصري بقبول العطاءات المقدمة من الجهاز المصرفي عند مبلغ وسعر محدد.