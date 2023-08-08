الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: الإفراج عن محبوسين استمرار لمسيرة إصلاح سياسى حقيقية

الدكتور محمد الصالحى
الدكتور محمد الصالحى

أشاد الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ، بإعلان لجنة العفو الرئاسى عن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا تضم 33 شخصًا، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد إيذانًا باستمرار مسيرة إصلاح سياسى حقيقية، تمضى فيها الدولة عازمة على تعزيز كل مفاهيم حقوق الإنسان.

وقال الصالحى، في بيان اليوم، إن الإفراجات المتتالية للجنة العفو الرئاسى تأتى فى إطار الجهود المستمرة لخروج المحبوسين فى قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأى والتعبير، مشيدًا بالدعم الرئاسى لاستمرار خروج دفعات متتالية من المسجونين، مثمنًا التنسيق المستمر من المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، واللواء محمود توفيق الداخلية، الذى كان سببًا رئيسيًا فى نجاح عمل لجنة العفو الرئاسى.

وقال الدكتور محمد الصالحى إن خروج دفعات متتالية من المسجونين بالتوازى مع دمج المفرج عنهم مجتمعيًا يلقى إشادة كبيرة وواسعة النطاق من الرأى العام المصرى، موجهًا التهنئة القلبية لكل المفرج عنهم ولأسرهم. 

الدكتور محمد الصالحي المستشار حمادة الصاوي المحبوسين اللواء محمود توفيق دمج المفرج عنهم حقوق الانسان لجنة العفو الرئاسي مجلس الشيوخ

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