الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس غرفة القليوبية: يجب معالجة اتساع عجز صافى الأصول الأجنبية بأسرع وقت

الغرف التجارية
الغرف التجارية

قال محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، إنه يجب على البنك المركزي المصري، معالجة اتساع عجز صافي الأصول الأجنبية بأسرع وقت.

وأضاف رئيس غرفة القليوبية التجارية، في تصريحات صحفية، اليوم، أن عجز صافي الأصول الأجنبية، اتسع خلال يونيو الماضي، بنحو 2.6 مليار دولار، ليصل إلى 837.3 مليار جنيه تعادل 27 مليار دولار، مقابل نحو 755.1 مليار جنيه تعادل 24.4 مليار دولار.

وأشار الفيومي إلى ارتفاع العجز لدى البنوك التجارية بنحو 2.55 مليار دولار، ليسجل نحو 17.1 مليار دولار، مدفوعًا بارتفاع الالتزامات 0.95 مليار دولار لتسجل 29.8 مليار دولار، فيما تراجعت الأصول بنحو 1.68 مليار لتصبح 12.77 مليار دولار، فيما انخفض العجز لدى البنك المركزي بنحو 0.02 مليون دولار ليصل إلى 9.65 مليار دولار.

وأوضح أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، أن البنك المركزي المصري تعهد - بحسب وثائق اتفاق مصر مع صندوق النقد - باستمرار عدم منح أي بنك استثناء من الحفاظ على مراكز العملات المفتوحة، وأن يتشاور مع الصندوق إذا ما انخفض صافي الأصول الأجنبية لمدة 3 أشهر بقيمة تعادل ملياري دولار. 

ولفت الفيومي، إلى أنه خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، اتسع عجز صافي الأصول الأجنبي لمصر نحو 7.1 مليار دولار، إذ بلغ بنهاية ديسمبر نحو 19.9 مليار دولار.

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