محافظ الجيزة يتفقد انتظام العمل بمجمع مواقف السرفيس الجديد بين الهرم وفيصل

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن المحافظة تتوسع في إقامة مواقف السرفيس الحضارية خاصة بالمناطق التي تخدم قطاعات سكانية كبيرة، وذلك للتسهيل علي المواطنين ومنع الوقوف العشوائي لسيارات السرفيس وما يصاحبه من إعاقات للحركة المرورية وبعض السلوكيات الخاطئة من البعض في عدم الالتزام بالتعريفات المحددة.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال جولته لمتابعة انتظام العمل داخل مجمع مواقف السرفيس بالمريوطية الواقع بين شارعي الملك فيصل والهرم، والذي تم افتتاحه منذ أيام في إطار المتابعات الدورية للتأكد من تواجد سيارات السرفيس داخل الموقف والالتزام بخطوط السير والتعريفات المحددة.

وخلال جولته وجه محافظ الجيزة، مدير مديرية الإسكان ورئيس حي الطالبية، بمراجعة أرصفة المشاة والصيانة الدورية لكافة مكونات مجمع المواقف، بما يضمن الحفاظ علي ما تم إنجازه بالشكل الحضاري اللائق.

- التوجيه بزيادة عدد سيارات السرفيس على خطوط أكتوبر وزايد والمعادي بالموقف

كما شدد "راشد" على رئيس جهاز السرفيس بضرورة زيادة عدد سيارات السرفيس على خطوط أكتوبر وزايد والمعادي بالموقف، لاستيعاب حجم التوافد من المواطنين الراغبين في التنقل لتلك المناطق وذلك استجابة لمطالب المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة ضرورة التنسيق الدوري مع الإدارة العامة للمرور لمنع الوقوف العشوائي لسيارات الميكروباص بالطريق العام والالتزام بالتواجد داخل الموقف لإحكام السيطرة على حركة التنقل والتعريفات وخطوط السير وعدم إعاقة الحركة المرورية.

وخلال جولته بالموقف حرص المحافظ علي التحاور مع المواطنين والاطلاع منهم على أى معوقات تواجههم ومستوي الخدمات داخل الموقف، حيث أشادوا بانتظام العمل بالموقف والتواجد الدوري لسيارات السرفيس وتنوع خطوط السير والتنقل.

رافق اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير المساعد، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، وهويدا خالد مدير مديرية الإسكان، و طه عبدالصادق رئيس حي الهرم، وأشرف تامر رئيس حي الطالبية.

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