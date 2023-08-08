"CNN": جيش النيجر ينشر تعزيزات ضخمة فى العاصمة نيامى.. ويستعد لمواجهة التدخل العسكرى

بعد إنتهاء المهلة..

كشفت شبكة سي إن إن “CNN”، الأمريكية، عن نشر المجلس العسكري في النيجر تعزيزات عسكرية في العاصمة نيامي؛ تحسبًا لأي تدخل عسكري محتمل، خاصة بعد انتهاء المهلة التي منحتها مجموعة دول غرب إفريقيا الاقتصادية “إيكواس” لإنهاء الانقلاب وإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.

وقال مصدر عسكري، لشبكة CNN الأمريكية، إن القوات المسلحة في النيجر جلبت تعزيزات إلى العاصمة نيامي للتحضير لتدخل عسكري محتمل، بعد ساعات فقط من رفض المجلس العسكري، الذي يدير البلاد، الالتزام بالموعد النهائي الذي وضعته “إيكواس” للتخلي عن السلطة.

ووصلت قافلة من 40 شاحنة بيك- أب عند حلول الليل، مساء الأحد، وجلبت القوات من أجزاء أخرى من البلاد؛ لطمأنة الجمهور المتوتر والاستعداد للمعركة المحتملة.

وبحسب الشبكة الأمريكية، تشهد النيجر حالة من الفوضى السياسية منذ أواخر الشهر الماضي عندما أطيح بالرئيس محمد بازوم في انقلاب قام به الحرس الرئاسي، فيما ردت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بفرض عقوبات وإصدار إنذار نهائي للمجلس العسكري الحاكم بالتنحي في غضون أسبوع، وإنهاء الانقلاب أو مواجهة تدخل عسكري محتمل.

ورغم حلول الموعد النهائي الذي وضعته إيكواس، فإنه لم يتم تغيير الوضع السياسي، فلا يزال بازوم معزولاً ولا يعرف مكانه، كذلك المجلس العسكري، لا يزال مسئولاً فعليًا عن النيجر.

وقال زعيم المجلس العسكري، الأحد، إن القوات المسلحة في النيجر ستغلق المجال الجوي للبلاد بسبب التهديد بالتدخل العسكري.

إيكواس تصر على التدخل

وأكد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تفضيلهم إيجاد حل دبلوماسي للأزمة، لكنهم أكدوا استعدادهم للجوء إلى استخدام القوة كملاذ أخير لإعادة حكومة النيجر المنتخبة إلى السلطة، ومن المقرر أن تعقد الكتلة اجتماعا آخر يوم الخميس بشأن الوضع.

وقالت رئيسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والرئيسة السابقة لليبيريا، إيلين جونسون سيرليف، يوم الإثنين، إنها تعتقد أن المجموعة ستكون قادرة على إيجاد حل للوضع في النيجر، مؤكدة أنهم لن يتخذوا أي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى تدمير البلدان أو قتل الناس.

وبحسب “CNN” أثارت حالة عدم اليقين قلق سكان نيامي العاصمة فقد تدفق الناس على محلات السوبر ماركت لشراء المواد الغذائية الأساسية بكميات كبيرة، بينما حاول البعض الآخر الفرار، فقد أكد موظفو شركات الحافلات المحلية حجز معظم الخطوط خارج العاصمة بالكامل.

في سوق واداتا المزدحمة، شرق وسط العاصمة، أعرب العديد من المتسوقين الذين يشترون المواد الغذائية والضروريات يوم الإثنين عن مخاوفهم بشأن ما قد يحدث.