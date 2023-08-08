الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تناقش توصيات التعليم والقضية السكانية.. انطلاق الجلسات التخصصية للحوار الوطنى

الحوار الوطني
الحوار الوطني

انطلقت منذ قليل الجلسات التخصصية للحوار الوطني في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث تناقش لجنة التعليم ولجنة القضية السكانية توصيات ومقترحات المشاركين في الجلسات العامة، لصياغة المخرجات النهائية تمهيدًا لعرضها على مجلس الأمناء لإقرار الصيغة النهائية لها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ اللازم بشأنها.

وعقدت اللجان المتخصصة بالحوار الوطني، أمس، جلستين متخصصتين بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بعنوان: (الهوية الوطنية ضمن لجنة الثقافة والهوية الوطنية للمحور المجتمعي -النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية ضمن لجنة المحليات للمحور السياسي)، وذلك لمناقشة توصيات ومقترحات الجلسات العامة للحوار. 

والسبت الماضي، ناقشت اللجان توصيات الجلسات العامة حول النظام الانتخابي المقترح لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ. 
وأكد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن هذه الجلسات قد انعكست بشكل واضح في اجتماعات لجنة إعداد التوصيات والمقترحات المختصة بهذا الموضوع، في اجتماعاتها التي عقدت خلال الفترة الماضية.

وأضاف المنسق العام أن مناقشات اللجنة انتهت بشكل عام إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار. 

 وأوضح رشوان تلك الأنظمة الانتخابية الثلاثة، وهي: مقترح النظام الانتخابي الأول وهو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة على 4 دوائر بالجمهورية.

والنظام الثاني: يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية. 
ويضم الاقتراح الثالث: انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.

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