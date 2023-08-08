برلمانية تطالب طرفي النزاع في السودان بالإسراع بالاستجابة لرؤية مصر

طالبت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، طرفي النزاع بدولة السودان الشقيقة بالإسراع فى الاستجابة لرؤية مصر، التى طرحها سامح شكري وزير الخارجية أمام اجتماع الآلية الوزارية حول السودان والتى انعقدت فى تشاد للوقف الفورى لإطلاق النار.

وقالت الجزار، فى بيان أصدرته اليوم، إن الوقف الفورى لإطلاق النار بين طرفى النزاع فى السودان أصبح ضرورة حتمية لحقن دماء أبناء الشعب السودانى الشقيق، وحفاظاً على وحدة وتماسك الدولة السودانية بجميع مؤسساتها، مؤكدة أن اتخاذ قرار سريع وعاجل لوقف إطلاق النار بين طرفى النزاع بالسودان سوف يكون له دوره الحقيقى فى اتخاذ خطوات جادة وحقيقية على أرض الواقع لمعالجة مسببات الأزمة الراهنة.

وأشادت النائبة سميرة الجزار بتأكيد السفير سامح شكرى وزير الخارجية بأنَّ اجتماع "أنجمينا" يرتقبه الملايين من أبناء الشعب السوداني التي تأن وترتجف ذعرًا تحت دوي طلقات المدافع والرشاشات في مختلف ربوع السودان، ودعا طرفي النزاع في السودان إلى وقف إطلاق النار فورا معلناً اتفاقها التام مع تأكيد وزير الخارجية المصرى بأنّ الشعب السوداني لم يكن طرفًا في هذه الحرب الضروس وينظر ملايين المواطنين في الداخل، الذين نزحوا فارين من ويلات الحرب إلى دول الجوار وكلهم أمل في أن تكون مبادرة "دول جوار السودان" طوق نجاة، المبادرة التي دعا إليها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قادة دول الجوار الذين استجابوا، ما يؤكد صدق الإرادة السياسية الجادة لمساعدة السودان للخروج من كبوته، ووضع حد لتلك الحرب المدمرة.

وأكد وزير الخارجية السفير سامح شكري أن هناك ترقباً لدوائر دولية وإقليمية لنتائج اجتماع دول الجوار لكونه يأتي في توقيت بالغ الحساسية تتعثر فيه جهود وقف إطلاق النار، ويزداد حجم المعاناة الإنسانية للشعب السوداني، وسط شح غير مسبوق في المواد الغذائية والدوائية والخدمات الطبية الضرورية ومختلف متطالبات الحياة، لافتا إلى أنّ هناك ضبابية في مسار العملية السياسية المتوقفة منذ أشهر، وعدم بزوخ ملامح لعملية سياسية جديدة لا تقصي ولا تستثني أحدًا نابعة من الشعب وتطرح حلولًا سودانية خالصة.