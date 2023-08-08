التعبئة والإحصاء: كتيب "مصر في أرقام" يتضمن المؤشرات الأساسية للتنمية المستدامة في مصر

تحدث الدكتور حسين عبدالعزيز مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن كتيب "مصر في أرقام".

وقال خلال لقائه على القناة الأولى الفضائية المصرية، اليوم الثلاثاء، كتيب "مصر في أرقام" يتضمن مؤشرات عن الـ3 جوانب الأساسية للتنمية المستدامة في مصر من "أبعاد ديموغرافية واقتصادية وبيئية"، متابعًا أن الكتيب يغطي السكان والإحصاءات الحيوية والعمل والزراعة والصناعة والبترول والنقل والإسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد والتجارة الخارجية والأرقام القياسية والدخل والإنفاق والاستهلاك والتعليم والبحث العلمي والصحة والسياحة والثقافة والإعلام والخدمات الاجتماعية والبيئة والموارد المائية.

وأشار إلى أن الكتيب يعرض أرقاما تفصيلية عن الوحدات الثقافية وتنظيمها في المختلف، والأهم أن الكتاب لا يتوقف عند المركزي والإجمالي، حيث يتم التوزيع على مستوى المحافظات وبحسب النوع، منوهًا أن حياة كريمة تبدأ على عدة مراحل فعلى سبيل المثال المرحلة الأولى قامت بتغطية بعض المحافظات والثانية محافظات أخرى وهكذا إلى أن يتم الانتهاء من جميع المحافظات، وبالتالي التغير ينعكس في المحافظات التي تم العمل بها بالفعل.

وأوضح أن الكتيب تحدث ملف السكان باعتباره أحد الموضوعات الهامة للغاية أن التغير الملموس في عدد السكان في 1 يناير 2023 بلغ 104 ملايين و462 ألف نسمة، ولكنه زاد إلى 105.3 ملايين نسمة في العام الجاري اليوم، وعند مقارنة تلك الأرقام بتعداد عام 2017 سنرى زيادة 10 مليون نسمة في أقل من 7 سنوات وهو ما يماثل عدد سكان 3 أو 5 دول أوروبية صغيرة.

واختتم أن المحافظة على مستوى المعيشة وضمان عوائد التنمية لابد من تحقيق معدل نمو اقتصادي علي الأقل 3 أضعاف معدل النمو السكاني ويستمر لفترة ولا يتوقف تماما حتي يستطيع أن يعود علي المواطن كما ينبغي أن يكون.