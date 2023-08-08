الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

علاء عابد: تطوير مساجد آل البيت يهدف للحفاظ على القاهرة التاريخية

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمسجد السيدة نفيسة بعد أعمال ترميمه وتطويره، تأكيد على اهتمامه بتطوير المساجد التاريخية ومساجد آل البيت بالقاهرة، علاوة على اهتمامه باستعادة مكانة مصر في هذا المقام التاريخي العظيم .

وأكد عابد، في تصريحات صحفية له، أن تطوير مساجد آل البيت جزء من خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية، مشيرا إلى أن التطوير يشمل بجانب تطوير المناطق الأثرية جودة الحياة للمواطن وزيادة المساحات الخضراء، إضافة إلى عمل تنمية بشرية للعاملين بمجال السياحة.

وأشاد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتطوير مساجد آل البيت في مصر بداية من مسجد سيدنا الحسين والسيدة نفيسة وافتتاح مسجد السيدة زينب قريبا.

وأشار النائب علاء عابد إلى أن عمليات الترميم شملت تجديد الصالات الداخلية بالمساجد من خلال الحفاظ على الزخارف المعمارية الراقية والطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات.

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بالنواب، أن القيادة السياسية تعمل على تطوير كل الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية للمساجد وذلك في إطار خطة الدولة للترويج للسياحة والآثار الدينية في مصر.

وأكد النائب علاء عابد أن الدولة تعمل على تطوير منطقة عرب اليسار مثلما حدث في منطقة مجرى العيون وبحيرة عين الصيرة التي تعد النواة والمرحلة الأولى من حديقة الفسطاط المركزية الكبيرة، والتي سيتم ضمها في منطقة واحدة تصل من مسجد عمرو بن العاص لمنطقة مقابر الإمام الشافعي، ومن صلاح سالم لطريق الفسطاط، وسيكون مركزها منطقة تنقيب الفسطاط ومتحف الحضارة.

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