الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس مالك عقار وابنه لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار بالجمالية

حبس
حبس

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس مالك عقار ونجله، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل عقار، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت نجحت مباحث القاهرة في ضبط أحد الأشخاص ونجله لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة للمباحث، قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية.

وعقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي، مدير المباحث الجنائية، وباستهداف العقار المشار إليه أمكن ضبط مالك العقار ونجله حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه.

وعثر بداخله على حفرة بعمق 10 أمتار، والأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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