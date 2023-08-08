بالتفصيل.. أبرز خدمات محافظ الهاتف المحمول وكيفية الاشتراك

رصد "الدستور" أبرز أنواع الخدمات المتاحة من خلال محافظ الهاتف المحمول الإلكترونية، والتي تتميز بسهولة اتاحتها دون فتح حساب بنكي بشكله الاعتيادي وإمكانية تنفيذ المعاملات المالية بشكل لحظيّ وسهلٍ وآمنٍ دون الحاجة إلى بذل الجهد والوقت، وكلّ هذا مقابل رسومٍ بسيطةٍ للغاية مقارنةً بالوسائل الأخرى، والحد الأقصى للشراء أو التحويل باستخدام محفظة الهاتف المحمول للأفراد هو 30 ألف جنيه مصري يوميًا و100 ألف جنيه مصري شهريًا.

ومحفظة الهاتف المحمول أو المحفظة الإلكترونية، هي منصة أو تطبيق يتم تحميله على الهاتف الذكي لاستخدامه في العمليات المصرفية الأساسية، مثل عمليات الدفع وتحويل الأموال وبعض الخدمات الأخرى، وتُوفّرها البنوك ومُشغّلي شبكة الهاتف المحمول، يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تقليل التعامل بالأوراق النقدية وزيادة نسبة الدفع الإلكتروني التي تنعكس بشكلٍ إيجابي على المؤشرات الاقتصادية للدولة وتساعد في الحد من تداول النقود ونقل الفيروسات.

ومن أبرز الخدمات المتاحة من خلال محافظ الهاتف المحمول:

الإيداع والسحب النقدي

من خلال ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك أو مُشغّلي شبكة الهاتف المحمول ومُقدِّمي الخدمات.

إرسال واستقبال الأموال (التحويلات)

بين جميع محافظ الهاتف المحمول المختلفة واستقبال الأموال من الخارج.

إصدار بطاقة افتراضية (VCN)

بطاقة بنكية تُستخدم لمرة واحدة في عمليات الشراء عبر الانترنت.

شحن المحفظة من البطاقة البنكية أو الحساب المصرفي (AVL)

يمكن ربط حسابك البنكي أو بطاقتك الائتمانية بمحفظتك وشحنهما أو إعادة تعبئتهما في أي وقت.

تحويل المُرتَّبات والمعاشات

القيام بالمدفوعات المختلفة، مثل:

دفع الفواتير وشحن الرصيد

فواتير الكهرباء والغاز والانترنت والهاتف الأرضي والمحمول وشحن رصيد الهاتف المحمول.

التبرع للمؤسسات الخيرية

الدفع مقابل السلع والخدمات

رسوم المدارس والجامعات واشتراكات النوادي والشراء من المحلات التجارية.

الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code)

عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع المعروض لدى التجار او على المواقع الالكترونية.

الدفع باستخدام طلب الدفع الإلكتروني (R2P)

عن طريق ارسال التاجر رسالة إلى مالك المحفظة لتنفيذ عملية الدفع.

الدفع مقابل المعاملات التجارية بين التجار والشركات

الشراء من المتاجر والمواقع الالكترونية (B2B)

المدفوعات الحكومية

دفع رسوم التراخيص ومخالفات المرور ورسوم الضرائب والجمارك والجهات الحكومية المختلفة.

وللحصول على محفظة الهاتف المحمول يتوجه العميل لأقرب فرع من فروع البنك "29 بنك" أو مُشغلي شبكات الهاتف المحمول أو وكلاء البنوك.