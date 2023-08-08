القبض على المتهمين بانتحال صفة وسرقة شقة فى 6 أكتوبر

ألقت مباحث الجيزة، اليوم الثلاثاء، القبض على المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة، وسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من شقة أحد الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر.

كان ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من شخص أفاد فيه بحضور عدد من الأشخاص لمسكنه مدعين أنهم رجال شرطة، واستولوا على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية ومتعلقات أخرى وفروا هاربين، وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين وتمكنوا من القبض عليهم.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المسروقات وكشفت التحريات انتحال المتهمين صفة رجال شرطة لتنفيذ جرائمهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.