المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر هيروين بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة تاجر خردة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بدائرة قسم أول الزقازيق.

تعود أحداث القضية رقم 5410 لسنة 2023 جنايات قسم أول الزقازيق، المقيدة برقم 2691 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 31 مايو الماضى، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم ياسر ع ع، 48 سنة، تاجر خردة، مقيم بدائرة قسم أول الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بأنه فى يوم 31 مايو الماضى، وبدائرة قسم أول الزقازيق، قد حاز وأحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها، وسلاح نارى للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

جاء فى أمر الإحالة أن المتهم قد تم ضبطه نفاذًا لإذن النيابة العامة، وبحوزته 135 كيسا تحتوى على جوهر الهيروين المخدر، 30 كيس يحتوى على مخدر الميثامفيتامين، وسلاح نارى غير مششخن - فرد خرطوش- وطلقة واحدة لذات العيار.