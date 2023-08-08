تحرير 101 ألف مخالفة مرورية متنوعة

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم، حملات مرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.



وأسفرت جهود الحملة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن ضبط 101097 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 33127 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 1226 مخالفة السير دون تراخيص، و20 مخالفات عن الدراجات النارية، و29 مخالفة موقف عشوائى، و89 مخالفة لشروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية، تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المرورى والحد من وقوع الحوادث على الطرق.