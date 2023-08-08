الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الأرصاد
الأرصاد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة أمس، متوقعة بدءًا من اليوم المزيد من الانخفاض ليسجل متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى العظمي 35 درجة مئوية في الظل، ولكن نتيجة نسب الرطوبة سنشعر بأنها 37 درجة.

وتابعت، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى الفضائية المصرية، اليوم الثلاثاء، أن هناك اختلافًا ملحوظًا اليوم عن الطقس أمس، وذلك بسبب تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على انخفاض درجات الحرارة وتوزيع الرطوبة على عمود الهواء ككل، إضافة إلى أن مصادر الكتل الهوائية نفسها أصبحت كتلًا هوائية قادمة من جنوب أوروبا، مرورًا بالبحر المتوسط، محمَّلة ببخار المياه، مما يساعد على أجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد.

وأشارت إلى أن الطقس اليوم حار ورطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، وشديد الحرارة ورطب نهارًا في المناطق الجنوبية في شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، مع وجود نشاطٍ نسبي للرياح مع غياب درجة الحرارة، مما يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة وقلة نسبة الرطوبة، مما يؤدي إلى اعتدال الأجواء على معظم أنحاء الجمهورية، خاصة المناطق الشمالية ليلًا.

وتوقعت استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل، ستكون متوسطة على القاهرة الكبري العظمي ما بين 34 و35 درجة مئوية في الظل، مما يشعر المواطنون باختلاف واضح في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية خاصة فترات الليل.

وحذرت من تكون شبورة مائية في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية، مما تؤدي إلى انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية، ولكنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

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