الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

في اليوم العالمي للقطط.. أهم السلالات الودية في العالم

اليوم العالمي للقطط
اليوم العالمي للقطط

وجود القطط كحيوانات أليفة له تأثير إيجابي على صحة الإنسان، بالإضافة إلى ذلك فهي تساعد أيضًا في الوظائف المعرفية.

اليوم نحتفل باليوم العالمي للقطط الذي بدأ اليوم من قبل الصندوق الدولي لرعاية الحيوان في عام 2002 ومنذ ذلك الحين أصبح احتفالًا سنويًا.

اليوم العالمي للقطط هو وسيلة تقوم من خلالها منظمة حقوق الحيوان بالترويج لاحتياجات ورغبات القطط، وتستخدم المنظمة اليوم لتشجيع آباء القطط على إيجاد طرق جديدة لتحسين علاقتهم بأصدقائهم ذوي الفراء، يحث اليوم أصحابها على قضاء وقت كل يوم للعب مع قططهم.

يتم ذلك من أجل تحسين صحتهم العقلية ورفاهيتهم تمامًا مثلما تحتاج الكلاب إلى المشي كل يوم فإن اللعب اليومي ضروري للقطط لإبقائها نشطة وصحية، كما يركز الصندوق الدولي لرعاية الحيوان بشكل خاص على تشجيع تبني القطط الضالة.

إليك قائمة بأكثر سلالات القطط ودية

دوول: العملاق المحب
تشتهر قط Ragdoll بتصرفها الخيّر والعاطفي بالإضافة إلى نظرتها اللازوردية الفاتنة وجلدها شبه الطويل، هذا الصنف متوافق بشكل ممتاز مع الكلاب الأخرى مما يجعله اختيارًا ممتازًا للأسر التي بها حيوانات أليفة متعددة.

مين كون
لا يعتبر مين كون واحدًا من أروع سلالات القطط فحسب، بل إنه متفاعل جدا حيث التواصل الاجتماعي، يتمتع مين كون بشخصية ودية وقابلة للتكيف تسمح له بتكوين روابط قوية مع كل من البشر والكلاب، سلوكها المرح وحرصها على المشاركة يجعلها خيارًا مفضلاً للعائلات التي تأوي مجموعة متنوعة من الحيوانات.

الحبشي الفضولي
يشتهر الحبشيون بشخصياتهم الفضولية والديناميكية، وهم يحبون استكشاف محيطهم والانخراط في الأنشطة الترفيهية، تمتزج طبيعتهم المغامرة بشكل جيد مع مالكيهم.

البورمية
اكتسبت القطط البورمية لقب "شبية الكلاب" لسلوكها المتمركز حول الناس، يتمتعون بالمشاركة الأسرية لأنهم يزدهرون على التفاعل البشري. قدرتها على التكيف واستعدادها للتفاعل مع ملاكها تجعلها إضافة ممتازة للأسر التي بها مجموعة متنوعة من الحيوانات.

أنواع القطط اليوم العالمي للقطط القطط الودية البورمية إنقاذ حيوانات
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