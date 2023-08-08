مصرع طفل وإصابة عائلته بالكامل فى تصادم موتوسيكل ونقل بالأقصر

أصيب مواطن وزوجته وابنته، ولقي ابنه مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم دراجة بخارية فى سيارة نقل أمام قرية القرايا والقرية بالطريق الغربي فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

تلقت غرفة العمليات بمجلس مدينة إسنا، إخطاراً من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم لدراجة بخارية فى سيارة نقل أمام قرية القرايا والقرية بالطريق الغربي فى مدينة إسنا، مما أسفر عن إصابة إبراهيم محمود رشوان، 55 سنة، وزوجته وابنته، ومصرع ابنه 9 سنوات.

تم نقل المصابين لمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.