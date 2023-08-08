الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بالغش التجاري في أسواق الجيزة

جريدة الدستور

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، حملة موسعة لضبط ملاحقة المتهمين بالغش التجاري، والمتورطين في حيازة سلع غذائية فاسدة ومجهولة المصدر، وطرحها للبيع للمستهلكين.

أسفرت الحملة عن تحرير وضبط 26 قضية حيازة لحوم ودواجن مجهولة المصدر، وغش تجاري، واحتكار سلع لبيعها بأسعار السوق السوداء.

وأسفرت الحملة التي استهدفت عددا من الأسواق والمحلات التجارية، وثلاجات حفظ السلع الغذائية، عن تحرير قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وإدارة منشآت بدون ترخيص. 

تم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها من الجهة المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

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