ناقد فني: مهرجان العلمين مشرف ويليق باسم مصر

قال علي الكشوطي، الناقد الفني، إن مهرجان العلمين الجديدة مشرف ولا بد أن نفتخر به، لأنه مهرجان ضخم يليق باسم مصر، ويضم العديد من الفعاليات المختلفة سواء كانت رياضية أو ثقافية أو فنية وغيرها، مشيرًا إلى أن مدينة العلمين ذكية من الجيل الرابع ومؤهلة لاستقبال مثل تلك الأحداث الضخمة، وأن المهرجان مقدم بشكل احترافي كبير.

وأضاف الكشوطي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على "إكسترا نيوز"، أن التبرع بجميع عوائد حفلات مهرجان العلمين للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كان من الأخبار العظيمة، لأنه يشير إلى أهمية التكافل الاجتماعي، ويؤكد اتحاد المصريين مع بعضهم البعض في أوقات الشدة، مشيرًا إلى أن هناك مسؤولية اجتماعية كبيرة على الفنانين والممثلين تجاه الدولة، لأنهم يمثلون القوة الناعمة.

وأوضح الناقد الفنى، أن الأمور الجيدة شعور الإنسان أثناء ترفيهه عن نفسه من خلال الحفلات بكونه يساعد الآخرين من خلال المشاركة بعوائد الحفل للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرا إلى أن تنظيم مهرجان العلمين الجديدة ليس أمرا سهلا.