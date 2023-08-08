الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سحب 2875 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

سحبت الأجهزة المعنية بالداخلية، اليوم الثلاثاء، 2875 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة.

وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

كانت وزارة الداخلية قد منحت مالكي المركبات مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني، لعدة فترات متلاحقة، وناشدتهم سرعة التوجه لوحدات المرور التابعة لهم، لتركيب الملصق، ومدت الوزارة ساعات العمل داخل وحدات المرور لتفعيل لذلك.

الأجهزة المعنية تركيب الملصق الالكتروني الوزارة وحدات المرور
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