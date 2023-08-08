الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

«العربية وقعت في الترعة».. شقيقين قتلا مزارع بالرصاص بسوهاج.. فما القصة؟

جريدة الدستور

«اعتداء وحشي من شقيقين على مزارع حيث أمطروه رميًا بالرصاص خلال قيادته سيارته بسبب خلافات الجيرة لتنتهي الخلافات بسقوطه مقتولًا في مياه ترعة نجع حمادي، في سوهاج.

خطة رد كرامة بالرصاص والدم

البداية تعود إلى حدوث مشاكل بين الأطفال خلال لهوهم أمام منازلهم في مركز سوهاج، ولكن الأمر لم يتوقف عند «لعب العيال» فكانت الكارثة بتدخل الكبار وتطور الأمر وزاد سوء وبسبب البلطجة ورفض شعور الإهانة لم يتقبل عامل الإهانة من آسرة جاره فخطط لرد كرامته واعتباره.

ولكن خطة رد الكرامة كانت بالدم والرصاص والغدر، حيث اتفق العامل مع شقيقه وابن عمه بإحضار بندقية آلية وترصدوا جارهم خلال مروره وحده بسيارته وأمطروه بالرصاص لتصيب الرصاصات جسده وتخترقها وتنقلب السيارة به في مياه الترعة فيموت مقتولًا وغريقًا.
 

تفاصيل بلاغ قسم شرطة سوهاج

تلقى اللواء محمد عبد المنعم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها مصرع مُزارع إثر إصابته بطلق ناري بالبطن.
انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبین مصرع «محمد. ر»، 58 سنة، مزارع، وأفاد شقيقه «إبراهيم. ر»، 41 سنة، عامل، باتهام كل من «أشرف. أ»، 50 سنة، موظف، وشقيقه «فراج. أ»، 56 سنة، عامل، ونجل عموتهما «السيد. أ»، 24 سنة، عامل، بالتعدي على شقيقه بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري.

وتبين أنه أثناء قيادة المجني عليه سيارته الملاكي أطلقوا عليه الأعيرة النارية فسقطت السيارة في مياه ترعة نجع حمادي بسبب خلافات الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم بندقية آلية من ذات العيار بإرشاد الثالث، وبمواجهتهم اقروا بارتكاب الواقعة لذات السبب، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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