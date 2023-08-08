الهلال يرفع عرضه لضم فيراتى.. وهذا موقف إدارة باريس سان جيرمان

تحاول إدارة نادي الهلال السعودي إقناع الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بالانضمام لصفوفهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب فيراتي ضمن صفوف باريس سان جيرمان منذ انضمامه من نادي بيسكارا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2012.

وذكر فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، أن إدارة الهلال حسنت العرض المقدم لنظيرتها في باريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع فيراتي، ليرتفع من 30 مليون يورو إلى 45 مليون كرسوم ثابتة.

ولعب فيراتي 38 مباراة بقميص باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي، وصنع هدفًا لزملائه.

وأشار رومانو إلى أن ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان لا ينوي الموافقة على العرض المقدم حاليًا من الهلال؛ مؤكدًا على أنه إذا لم يكن عرض الهلال أعلى بكثير مما هو عليه الآن فإن فيراتي سيستمر مع باريس سان جيرمان.