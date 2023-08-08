تضارب فى موقف مسئولى ريال مدريد من صفقة كيليان مبابى

كشفت تقارير صحفية عن موقف إدارة ريال مدريد من إتمام صفقة التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مشيرة إلى وجود تضارب في مواقفهم.

وارتبط اسم مبابي بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان بعدما أبلغ إدارة النادي بأنه لا يرغب في تفعيل شرط التمديد، والذي كان منصوصًا عليه أثناء توقيعه على التجديد الأخير في الصيف الماضي، وهو ما أغضب إدارة النادي لرفضها رحيله بشكل مجاني وأبلغته بأنه يجب عليه التوقيع على عقد جديد أو الرحيل خلال الانتقالات الجارية، وتم عرضه بالفعل للبيع.

وذكرت شبكة "ريليفو" أنها تواصلت مع أشخاص مقربين من مديري ريال مدريد؛ وأخبروهم بأنه يجب على مشجعي ريال مدريد أن ينسوا صفقة مبابي هذا الموسم؛ وأنه سينضم لصفوف الفريق في العام المقبل.

وفي نفس السياق سلطت الشبكة الضوء على أن بعض المسئولين الأقل منصبًا في ريال مدريد يعتقدون أن النادي سيفعل أي شيء من أجل ضم مبابي هذا الصيف لسد الفراغ الذي خلفه رحيل كريم بنزيما، مؤكدة أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق واللاعبين حريصون على انضمام مبابي هذا الصيف.

ويسعى ريال مدريد للاستفادة من الفرصة الأخيرة لباريس سان جيرمان، لتحقيق مكسب مالي من رحيل مبابي والتقدم بعرض في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات لضمه.

ويلعب مبابي ضمن صفوف باريس سان جيرمان منذ انضمامه من فريق موناكو في صفقة إعارة مصحوبة بشرط شراء في نهاية الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وتم تفعيل شرط الشراء في الصيف التالي.