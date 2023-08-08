الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة كفر الشيخ تشارك في سلسلة ندوات "اختر كليتك" بمجمع دمنهور الثقافي

طلاب جامعة كفر الشيخ
طلاب جامعة كفر الشيخ

شاركت كليات الهندسة والحاسبات والطب البشرى والثروة السمكية والذكاء الاصطناعي والتمريض» بجامعة كفر الشيخ في سلسلة ندوات تحت عنوان «اختر كليتك»، بمشاركة 15 جامعة حكومية وأهلية، والتى ستستمر على مدار ثلاثة أيام بالقاعة الكبرى بمجمع دمنهور الثقافي، حيث تستهدف الندوات حضور 1400 طالب وطالبة تقريباً لتلك الندوات، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن تلك المشاركات تأتي لإلقاء الضوء على طبيعة الكليات المختلفة وأقسامها المتوفرة وما تؤهل إليه من مجالات مختلفة بهدف توعية وتثقيف طلاب الثانوية العامة الذين أنهوا امتحانات هذا العام وأولياء أمورهم وشرح المعايير الأساسية التي يتوقف عليها اختيار الطلاب لكلياتهم.

ومن جهته، فقد أكد الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أهمية تلك الندوات والتى تستهدف توعية وتثقيف طلاب الثانوية العامة الذين أنهوا إمتحانات هذا العام وأولياء أمورهم، وإلقاء الضوء على طبيعة الكليات المختلفة وأقسامها المتوفرة وما تؤهل إليه من مجالات مختلفة  وشرح المعايير الأساسية التي يتوقف عليها إختيار الطلاب لكلياتهم.
وقدم وفد كليات الجامعة المشارك عروضًا تقديمية عن كليات ومعاهد جامعة كفرالشيخ والفرص المتاحة بها وطريقة التقديم وشروط القبول وكتابة الرغبات، بالإضافة إلى مشاركة تجارب شخصية في دراسة المجالات الجديدة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي وكلية الثروة السمكية، وذلك طبقاً لاتجاه الدولة الحالي في التحول الرقمي والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية 

كما شارك عدد من الخريجين من كليه علوم الثروه السمكية، والمصايد واعضاء هيئة تدريس من كليه الذكاء الاصطناعي بالجامعة.

دمنهور ندوات كليات سلسلة جامعة كفر الشيخ
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