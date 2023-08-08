انقطاع واسع للتيار الكهربائي.. الولايات المتحدة تشهد موجة قوية من العواصف والأمطار

تسببت موجة من العواصف القوية المدمرة التي اجتاحت شمال شرق الولايات المتحدة في مقتل شخصين وفي إلغاء آلاف الرحلات الجوية، وتركت أكثر من 1.1 مليون منزل وشركة بدون كهرباء.

وبحسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، فقد أصدرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا من إعصار لمنطقة العاصمة الكبرى، تستمر حتى الساعة 9 مساءً، بالإضافة إلى تحذير من الفيضانات امتد حتى صباح الثلاثاء.

وقال بيان الدائرة، "هناك تهديد كبير لرياح قوة الأعاصير المدمرة والمدمرة محليًا، إلى جانب احتمالية تساقط البَرَد والأعاصير الكبيرة، وحتى الأعاصير القوية".

- تحذيرات واسعة من الإعصار

وأشارت الوكالة الأمريكية، إلى أن انتشار العواصف كان هائلاً، حيث تم نشر ساعات الإعصار والتحذيرات عبر 10 ولايات من تينيسي إلى نيويورك، وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن المنطقة ذات الاهتمام الأكبر تتمركز في واشنطن.

وتابعت أنه في أندرسون، بولاية ساوث كارولينا، أصيب صبي يبلغ من العمر 15 عامًا وصل إلى منزل جده أثناء العاصفة وقتل عندما سقطت عليه شجرة أثناء خروجه من السيارة، وفقًا لمكتب مقاطعة أندرسون للطبيب الشرعي، وذكرت وسائل إعلام محلية في فلورنسا بولاية ألاباما أن رجلا يبلغ من العمر 28 عاما أصيب ببرق وتوفي.

وأضافت أنه بحلول وقت متأخر من بعد ظهر أمس الاثنين، تم إلغاء أكثر من 2600 رحلة جوية أمريكية وتأخر 7900 رحلة، وفقًا لخدمة تتبع الرحلات "FlightAware"، أكثر من ربع الإلغاءات كانت في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي، الذي كان يخرج من الاضطرابات الناجمة عن عواصف الأحد.

-1.1 مليون شخص بدون كهرباء

وأفادت بأنه بحلول وقت مبكر من المساء، كان أكثر من 1.1 مليون شخص بدون كهرباء في جميع أنحاء ألاباما وجورجيا وساوث كارولينا ونورث كارولينا وماريلاند وديلاوير ونيوجيرسي وبنسلفانيا وتينيسي وفيرجينيا الغربية وفيرجينيا - جميع الولايات على طول مسار نظام العاصفة، وفقًا لإيقاف الطاقة.

فيما قالت لوحة الخدمات في "Knoxville"، بأن الضرر عبر منطقة خدمتها في ولاية تينيسي كان "واسع النطاق وواسع النطاق" ومن المحتمل أن يستغرق إصلاحه عدة أيام.

وتستمر درجات الحرارة التي تجاوزت 100 درجة فرنهايت في جنوب الولايات المتحدة، من أريزونا إلى فلوريدا، مع مؤشرات حرارة تصل إلى 115 درجة فهرنهايت حيث تؤثر موجة الحر على أكثر من 65 مليون أمريكي، وتظل تحذيرات الحرارة الشديدة نشطة في مدن مثل فينيكس ودالاس وهيوستن ونيو أورليانز وأورلاندو.

وقالت خدمة الطقس الوطنية "NWS"، "إن حرارة النهار الجائرة، والتبريد المحدود بين عشية وضحاها، والانخفاضات القياسية في درجات الحرارة ليلاً، ستشكل خطرا صحيا كبيرا على أي شخص، خاصة أولئك الذين ليس لديهم تبريد فعال وترطيب كاف".

وأكدت الوكالة الأمريكية، أنه في غضون ذلك، استعد شمال شرق الولايات المتحدة لتهديد حدوث عواصف رعدية نادرة وخطيرة بشكل غير عادي، وذلك بعد الإعلان عن مستوى نادر يصل إلى 4 من أصل 5 لخطر العواصف الشديدة في أجزاء من الغرب الأوسط وعلى طول الساحل الشرقي، ما قد يؤثر على ما يصل إلى 120 مليون شخص.