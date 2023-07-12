عالم يكشف لشبكة CNN: "عاصفة شديدة" تحدث فيضانات مميتة فى الولايات المتحدة

كشف عالم لشبكة CNN الأمريكية عن "عاصفة شديدة" تتكشف هذا الصيف تتحد مكونات الغلاف الجوي لإحداث فيضانات مميتة في شمال شرق الولايات المتحدة وحرارة قياسية في جنوب غرب الولايات المتحدة وحول العالم.

قال مايكل إي مان ، عالم المناخ والأستاذ المتميز في جامعة بنسلفانيا ، إن أزمة المناخ تكدس السطح لصالح أحداث مناخية أكثر حدة مثل الأمطار الغزيرة والفيضانات في الشمال الشرقي.

وأكد ان الفيضانات القاتلة أجزاء من الشمال الشرقي ، وحاصرت الناس في منازلهم وقتلت امرأة واحدة على الأقل جرفتها المياه سريعة الحركة، حيث ارتفعت الأنهار في فيرمونت بسرعة بسبب الأمطار الغزيرة يوم الإثنين الماضي إلى مستويات لم تشهدها منذ إعصار إيرين في عام 2011.

واكد أنه يوم الأحد الماضي سقط أكثر من 7.5 بوصات من الأمطار في ويست بوينت ، نيويورك، في ست ساعات فقط - حدث هطول الأمطار لمدة 1000 عام في المنطقة ، وفقًا لتحليل سي إن إن لبيانات من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، وإن حدث هطول الأمطار لمدة 1000 عام هو حدث شديد الكثافة ، ولا يحدث إلا في المتوسط ​​مرة واحدة كل 1000 عام.

وقال عالم المناخ، أن يفعله تغير المناخ هو زيادة شحنتها ، لذلك عندما تحصل على أحد أنظمة الطقس تلك التي تنتج كميات كبيرة من الأمطار ، فإنك تحصل على المزيد من الأمطار."

وقال مان إن هناك طريقة أخرى أكثر إثارة للدهشة يمكن أن تؤدي بها أزمة المناخ إلى أحداث هطول الأمطار الشديدة هذه ، وهي شيء في طليعة أبحاث المناخ، وقد يكون التيار النفاث "عالقًا" في المواقف التي تطيل هذه الأنواع من الأحداث المتطرفة.

وأوضح مان أن ارتفاع درجة حرارة الكوكب لا يتساوى في جميع المواقع. ترتفع درجة حرارة القطب الشمالي بشكل أسرع بكثير من انخفاض 48 ، على سبيل المثال ، مما يقلل من اختلاف درجات الحرارة من خط الاستواء إلى القطب.