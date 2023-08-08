الرى: معاينة 80 كوبرى و2 قنطرة لتقييم الحالة الفنية



عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة إجراءات تقييم حالة المنشآت المائية وإجراءات صيانتها، بحضور الدكتور عز الدين كامل معاون الوزير لمنشآت الرى، و المهندس أحمد نشأت بالمكتب الفني.



واستعرض سويلم نتائج المعاينة على الطبيعة التي تمت مؤخراً لعدد من المنشآت المائية " 80 كوبرى مقامة على الترع والمصارف – 2 قنطرة " لتقييم الحالة الفنية لهذه المنشآت وتحديد مدى الحاجة لتنفيذ أعمال تأهيل أو صيانة لها ، وترتيب أولويات تنفيذ أعمال الصيانة طبقاً لحالة كل منشأ .



و وجه سويلم بإعداد برنامج تدريبي للسادة مهندسي الوزارة لرفع كفاءتهم بخصوص أعمال الصيانة والتأهيل لضمان الحفاظ علي المنشآت المائية الحالية وإطالة عمرها ، كما وجه بوضع اسس ومعايير واضحة يتم الإعتماد عليها لتحديد اولويات صيانة وتأهيل المنشآت المائية .



وصرح سويلم أن الوزارة قد أعدت مؤخراً قاعدة بيانات للمنشآت المائية في مصر “قناطر أفمام الترع وقناطر الحجز والسحارات والبدالات والكبارى “ ، حيث تم حصر أكثر من 50 ألف منشأ مائى تقريباً بمختلف المحافظات ، مع البدء في عمل تقييم لحالة كل هذه المنشآت لوضع قائمة بأولويات التأهيل أو الصيانة طبقاً للحاجة .



وأكد على حرص الوزارة على تأهيل وصيانة مختلف المنشآت المائية في مصر لضمان تحسين عملية إدارة المنظومة المائية ، بالتزامن مع العمل على صيانة وتطوير باقى عناصر المنظومة المائية “ ترع – مصارف – محطات رفع “ لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية والحفاظ على كل نقطة مياه والعمل على زيادة الإنتاج الزراعى من خلال تطوير وتحديث كافة عناصر المنظومة المائية ، وإنعكاس ذلك على تحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل الترابط الهام بين المياه والغذاء .