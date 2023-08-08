الرئيس السيسى: الدولة المصرية تتبنى خطة لتطوير القاهرة التاريخية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم الثلاثاء في افتتاح مسجد السيدة نفيسة بعد أعمال التطوير والترميم، إن "هذا العمل القائم يأتي في إطار خطة الدولة المصرية التي تقوم بها لتطوير القاهرة التاريخية.. تحركنا ونعمل في مناطق مثل منطقة عرب اليسار، فهدفنا التطوير مثل ما قمنا بعمله في منطقة مجرى العيون وغيّرنا الواقع الصعب الذي كان يتواجد هناك".

وأضاف الرئيس السيسي: "نتحرك في إطار خطة نتمني من الله سبحانه وتعالى أن نوفق فيها"، مجددًا ترحيبه بسلطان البهرة وعائلته والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا.

وأعرب الرئيس عن شكره لرئيس طائفة البهرة باسمه وباسم كل المصريين على مساهمتهم التي دائمًا تكون عنوانًا للمحبة والمودة، قائلًا: "إن طائفة البهرة المتواجدة في مصر تعيش وسط أهلها بمنتهى الود والاحترام والتقدير، وهذا ما لمستموه خلال تواجدكم على أرض مصر".

واختتم الرئيس السيسي كلمته قائلًا: "أتمنى أن ينعم الله سبحانه وتعالى على مصر بالخير والبركة، ويعينا على عمل كل طيب".