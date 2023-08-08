"الأنباء" الكويتية تبرز منح الرئيس السيسي لسلطان البهرة وشاح النيل

أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية -الصادرة صباح اليوم /الثلاثاء/- منح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، السلطان «مفضل سيف الدين»، سلطان البهرة، وشاح النيل، تقديرا لجهوده المتواصلة في مصر على المستويات الثقافية والخيرية والمجتمعية.

وذكرت الصحيفة -تحت عنوان "السيسي يمنح سلطان البهرة وشاح النيل تقديرا لجهوده المتواصلة في مصر"- أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي، أمس، السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه أنجاله الأمير جعفر الصادق عماد الدين، والأمير طه نجم الدين، والأمير حسين برهان الدين، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، ومفضل محمد ممثل السلطان بالقاهرة.

وتابعت الصحيفة أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الرئيس السيسي رحب بالسلطان مفضل سيف الدين ضيفا عزيزا على مصر، مشيدا بالعلاقات التاريخية بين مصر وطائفة البهرة، مثمنا الدور المقدر للسلطان والطائفة في ترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية، فضلا عن الأنشطة الخيرية المتنوعة في مصر، بما يتكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية، وحرصها على تطوير القاهرة التاريخية واستعادة وإبراز طابعها الحضاري الأصيل.