الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"قومي المرأة ببني سويف" يستهدف 18 ألف ضمن حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة"

طرق الأبواب
طرق الأبواب

واصل المجلس القومي للمرأة في بنى سويف، تنفيذ فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان «بلدى أمانة»، والتى استهدفت 18 ألفًا و91 من السيدات والرجال والأطفال، بقرى وأحياء مراكز المحافظة بمراكز اهناسيا وببا وناصر وبنى سويف، بعدد 4 آلاف و250 زيارة.

وقالت نرمين محمود مدير المجلس القومي للمرأة في بنى سويف، إن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

وأوضحت أن الحملة يشارك بها رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

وتأتي المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب «بلدى أمانة»، والتي انطلقت في أول أغسطس الجاري وتستمر على مدار شهرين، وسيتم تنفيذها داخل عدد من قري المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظات، ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة.

اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث المبادرة الرئاسية حياة كريمة بني سويف جلسات الدوار طرق الأبواب مجلس القومي للمرأة
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