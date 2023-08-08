مصرع مزارع خمسيني لخلافات الجيرة بسوهاج

لقي مزارع خمسيني بمحافظة سوهاج مصرعه لخلافات الجيرة، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطاراً من مستشفى سوهاج التعليمي لمركز سوهاج بوصول المدعو محمد ر ع ا، 58 عاما، مزارع ومقيم بناحية الشوش بدائرة المركز جثة هامدة إثر إصابته بطلق ناري بالبطن.

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائى بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالإنتقال وسؤال ذويه افاد شقيقه المدعو، إبراهيم ر ع ا، سن 41 عاما عامل ومقيم بذات الناحية إتهم كل من أشرف ا ح م ، سن 50 عاما موظف وشقيقه، فراج ا ح م ، سن 56 عاما عامل و نجل عمومتهما ، السيد ا ع م، سن 24 عاما عامل ومقيمون بذات الناحية بالتعدي علي شقيقه المذكور وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزة الثالث أثناء قيادة المجني عليه السيارة خاصته ملاكي بطريق المنشاة – سوهاج الزراعي بذات الناحية مما أدي إلي سقوط السيارة بترعة نجع حمادي لخلافات سابقة بينهم بسبب الجيرة.

وقد تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم عبارة عن بندقية آلية من ذات العيار بإرشاد الثالث وبمواجهتهم اقرو بإرتكاب الواقعة لذات السبب وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.